Автор: Мехти Ахмедзаде

Среди Демпартии в США - той самой, которая провалила все, что только можно провалить в период правления Джо Байдена, - есть много бесхребетных политиков, готовых идти на чьем-либо поводу, игнорируя при этом одну простую истину: работать они должны в интересах Соединенных Штатов. Одним из самых беспозвоночных в этом списке лиц определенно можно назвать конгрессмена-подлизу Фрэнка Паллоне, который нынче идет не только против официальной позиции Армении по вопросам, связанным с Азербайджаном, но и против своей страны.

Да, Фрэнк известен своей лояльностью не американскому народу и его требованиям, а армянскому лобби. Деньги лоббистов для него значат больше, чем национальная повестка и ответственность перед собственной страной. Доказывать это абсолютно не нужно. Достаточно посмотреть на пресс-релизы АНКА (Армянского Национального Комитета Америки) и публикации Паллоне в соцсетях. Связь между ними прямая.

На прошлой неделе Азербайджан, исходя из принципов гуманизма, в связи с продвигающейся мирной повесткой, передал Армении четырех человек, признанных виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Так Вагиф Хачатурян, Геворг Суджян, Давид Давтян и Викен Эулджекчян вернулись на родину в полном здравии, что подтвердила армянская сторона.

Тем не менее лоббисты АНКА активно пытаются вырвать из контекста двусторонние договоренности, достигнутые между Баку и Ереваном. В частности, запустив процесс фейкометства, они потребовали (уже смешно - ред.) от США принять какие-то чуть ли не радикальные меры против Азербайджана для освобождения всех "армянских пленных".

И тут, по "чудесному совпадению" подлиза Фрэнк пишет в соцсети Х именно о том, что пытаются раскрутить армянские лоббисты.

"Я очень рад видеть освобождение этих армянских заключенных из "арцаха" после МНОГИХ ЛЕТ азербайджанского "плена". Государственный департамент США должен работать активнее, чтобы добиться освобождения оставшихся заключенных в Азербайджане - и я не прекращу борьбу, пока они не будут освобождены".

Пффф...

Во-первых, Армения признала Карабах территорией Азербайджана, как и весь мир. Осталось лишь зафиксировать это изменениями в армянской конституции, чтобы в будущем у соседей не возникало почвы для спекуляций. Но Паллоне продолжает апеллировать к лопнувшему мыльному пузырю армянской мифологии. Никакого "арцаха" не существовало и не существует - ни в документах ООН, ни в позиции США, ни в заявлениях самой Армении. Фрэнк не может этого не знать. Тем не менее своими заявлениями он демонстративно действует вразрез с официальной линией Вашингтона, одновременно работая против всех, включая Ереван. Все делается ради не какой-то высшей и благой цели, а ради подыгрывания радикальному армянскому лобби, которое платит ему за любой словесный жест.

Напомним конгрессмену, что США официально и последовательно признают территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах, что зафиксировано как в заявлениях Госдепартамента, так и в документах ООН, на которые сам Вашингтон регулярно ссылается. Соединенные Штаты поддерживают мирный процесс между Баку и Ереваном, исходя из принципа взаимного признания суверенитета и отказа от территориальных претензий. Именно этот подход рассматривается в Вашингтоне как основа долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.

США также последовательно выступают за разблокировку региональных коммуникаций, развитие транспортных и энергетических коридоров. Южный Кавказ в американской стратегии рассматривается как зона транзита, энергетической безопасности и сдерживания внешнего влияния. Армения, в свою очередь, поддерживает инициативы в рамках TRIPP (Зангезурский коридор - ред.), что является практическом шагом армянской стороны в мирной повестке на Южном Кавказе. Тем не менее Паллоне из раза в раз наглядно показывает, что фактически работает на армянскую оппозицию, которая не согласна с миром, необходимым и для США.

Во-вторых, с каких пор преступников можно называть пленными? Термин "пленные" имеет четкое юридическое значение и относится к военнопленным, захваченным в ходе международного вооруженного конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями. Всех пленных Баку вернул сразу по итогам войны. Люди, о которых идет речь, были осуждены судами Азербайджана по конкретным статьям Уголовного кодекса за совершенные преступления. Это зафиксированный правовой статус, подтвержденный судебными решениями. Все это политическая манипуляция, цель которой простая дезинформация мировой общественности. Именно этим и занимается армянское лобби.

Кроме того, Фрэнк очень сильно переоценивает свои способности, говоря о том, что не "прекратит борьбу". Все эти годы Паллоне уже "боролся" с Азербайджаном. Причем абсолютно безрезультатно. Писал по заказу письма, требовал, возмущался, выступал, грозил. Результат - полный 0, как и он сам.

Теперь тот же самый человек вдруг пытается выдать жест доброй воли Баку за плод некой собственной "борьбы". Мол, давил, добивался, не сдавался - и вот результат. Ну-ну. Выглядит это так же убедительно, как попытка приписать себе победу в матче, в то время как тебя даже не пустили на стадион.

Но признать собственную бесполезность сложно, поэтому остается одно - писать чушь по заказу армянских хозяев. Ждем новостей, когда и этот фрукт залетит под федеральное расследование. Дональд Трамп крайне негативно относится к тем американским политикам, которые ставят чужую повестку выше приоритетов собственной страны.