Apple раскритиковали

Пользователи iPhone пожаловались на новую рекламу, встроенную в смартфоны и другие устройства Apple. На это обратило внимание издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О том, что в iOS появится больше рекламы, стало известно в середине декабря. Журналисты 9to5Mac, изучившие iOS 26.3, заметили, что Apple начала тестировать новую рекламу в App Store, которая отображается при поиске приложений.

Они пришли к выводу, что реклама может ввести пользователей в заблуждение. Так, авторы издания заметили, что раньше Apple выделяла рекламу в поиске приложений синим фоном, а сейчас перестала это делать. Журналисты раскритиковали компанию, заметив, что их реклама может вводить пользователей в заблуждение.

При этом отделить рекламу от поисковой выдачи можно - спонсируемые заказчиками блоки отмечаются синим значком Ad ("Реклама"). Однако он имеет настолько маленькие размеры, что этот элемент легко пропустить.

"Хотя это и не очень хорошо для пользовательского опыта, это, вероятно, помогает поднять доходы Apple от рекламного бизнеса", - заключили журналисты.