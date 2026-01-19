Находившиеся в международном розыске лица экстрадированы в Азербайджан

Ещё трое лиц, находившиеся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года, генеральные прокуратуры Российской Федерации и Республики Казахстан удовлетворили ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции граждан Азербайджана - Мамедова Руада Яшара оглу, Аскерова Хаяла Расима оглу и Эйюбова Заура Эйюб оглу.

Так, в отношении Мамедова Руада Яшара оглу и Аскерова Хаяла Расима оглу были установлены обоснованные подозрения в совершении мошенничества с причинением крупного ущерба. В связи с этим были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых. Поскольку они скрылись от предварительного следствия, были объявлены в международный розыск. Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Кроме того, в рамках уголовного дела, рассматриваемого Ясамальским районным судом, обвиняемый Эйюбов Заур Эйюб оглу, привлечённый в качестве обвиняемого за кражу с причинением значительного ущерба, скрылся от суда и был объявлен в международный розыск. Он был задержан на территории Республики Казахстан и доставлен в Азербайджан под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.