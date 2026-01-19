https://news.day.az/world/1810516.html В азиатской стране впервые за 10 лет нашли газ На Филиппинах нашли первое за 10 лет крупное месторождение газа. Об этом написал на странице в Facebook президент азиатской страны Фердинанд Маркос-младший, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам лидера страны, месторождение нашли на участке Малампайя Восток - 1.
На Филиппинах нашли первое за 10 лет крупное месторождение газа. Об этом написал на странице в Facebook президент азиатской страны Фердинанд Маркос-младший, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам лидера страны, месторождение нашли на участке Малампайя Восток - 1. Это открытие придаст импульс усилиям властей по обеспечению стабильного и надежного энергоснабжения страны.
Открытые залежи расположены в пяти километрах восточнее существующего месторождения Малампайя. Его запасы составляют около 2,8 миллиарда кубометров газа, примерно 14 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.
