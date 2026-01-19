Кремль и война за сознание

Автор: Рамиз Юнус, профессор политологии Международного университета "Хазар"

На постсоветском пространстве до сих пор принято рассматривать конфликты - в азербайджанском Карабахе, грузинской Абхазии и Цхинвальском регионе, в молдавском Приднестровье, украинском Крыме и Донбассе - как отдельные, уникальные трагедии. Каждую - в своём контексте, со своей историей, своими "особенностями". Это удобная, но ошибочная оптика. На самом деле все эти конфликты - звенья одной цепи, созданной и обслуживаемой одной системой, центр которой всегда находился и находится в Москве.

Менялись вывески, идеологии и риторика, но принцип оставался неизменным: "разделяй и властвуй" - через силу оружия, а ещё эффективнее - через контроль над сознанием.

Во времена СССР за это отвечал идеологический аппарат ЦК КПСС на Старой площади. Он формировал "правильную картину мира" для всего Союза: кто прав, кто виноват, какие конфликты "исторически справедливы", а какие - "националистические извращения".

После распада СССР многим показалось, что эта система исчезла. Но она не исчезла - она трансформировалась. Сегодня ту же функцию системно выполняет Администрация президента России - всё с той же Старой площади. Разница лишь в инструментах. Если раньше была одна партия и одна идеология, то сегодня - плюрализм на витрине и монополия в реальности.

Карабахский конфликт - один из самых показательных примеров работы этой системы. Почему на протяжении десятилетий на всём постсоветском пространстве продвигалась армяноцентричная оптика? Почему Азербайджан, даже защищаясь, в начале конфликта проигрывал именно в информационном поле - не только в бывшем СССР, но и на Западе?

Ответ прост и неудобен: потому что Кремль системно формировал нужный ему нарратив. Это делалось не только через прямое давление или оружие, но прежде всего через "мягкую силу" - медиа, экспертов, журналистов, "независимые" площадки. Такие СМИ, как "Эхо Москвы", НТВ образца 90-х, позже "Дождь", и фигуры вроде Владимира Познера, Алексея Венедиктова, Евгения Киселёва и многих других, которые десятилетиями транслировали один и тот же взгляд, выгодный Кремлю.

Важно понимать: речь не о вкусовщине или "частном мнении". Это была системная работа, в которой спецслужбы России играли и продолжают играть ключевую роль. Точно так же, как КГБ был "щитом и мечом" советской системы, так и сегодня ФСБ и связанные с ней структуры управляют этим процессом - где-то открыто, где-то тонко и незаметно.

Тот же самый шаблон применялся и применяется в Грузии - по Абхазии и Цхинвальскому региону, в Молдове - по Приднестровью, в Украине - по Крыму и Донбассу. Везде - один и тот же сценарий: создание или заморозка конфликта, навязывание "сложной", запутанной картины виновности, смещение фокуса с агрессора на "обе стороны", продвижение "миротворческой" роли Москвы.

И всё это - не только через откровенных имперцев вроде Соловьёва, Скабеевой или Симоньян и им подобных, но и через "хороших русских", либеральных, антивоенных, европейски выглядящих - но транслирующих те же ключевые нарративы.

Один из главных успехов Кремля - это выход с этими нарративами на Запад. Причём не напрямую, а через российских леволиберальных политиков, журналистов, экспертов, которые воспринимались как "альтернатива Путину". Именно через них западная аудитория годами слышала: "Всё не так однозначно", "Это древний конфликт", "Обе стороны виноваты", "Россия - посредник, а не участник". Это работало долго. Включая и территорию Азербайджана. Пока эта идеологическая конструкция не начала рушиться - сначала в мире, затем на постсоветском пространстве.

Ключевой перелом произошёл тогда, когда Азербайджан осознал, что проблема не только в военной или дипломатической плоскости, а прежде всего - в информационной. Если в период Первой Карабахской войны у Азербайджана не было системной государственной стратегии защиты инфопространства, то ко Второй Карабахской войне ситуация изменилась принципиально.

Официальным Баку была выстроена государственная информационная политика, активная работа с зарубежными аудиториями, системное противодействие псевдолеволиберальным нарративам, отказ от иллюзий относительно "нейтральных" российских спикеров. Как результат - к блестящей Победе на поле боя за 44 дня во Второй Карабахской войне добавилось и то, что сегодня армяноцентричность как на постсоветском пространстве, так и на Западе была сильно нейтрализована, а антиазербайджанские установки разрушены. И хотя борьба продолжается, но фундамент этой борьбы на системном уровне уже заложен.

Главный вывод прост и жёсток: с Кремлём невозможно бороться фрагментарно. Пока Грузия думает только о себе, Украина - только о себе, Молдова - только о себе, а также и другие республики бывшего Союза, система в Москве по-прежнему работает как единый организм. Особенно это очень наглядно проявилось как лакмусовая бумажка после начала полномасштабной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года. Достаточно посмотреть сегодня на засилье в украинском инфопространстве огромного количества всех этих "хороших русских" и вспомнить, как они себя вели и что говорили все последние 35 лет касательно всех вышеуказанных конфликтов на постсоветском пространстве, включая и две войны в Чечне.

Азербайджан и его информационная машина на системном уровне сегодня говорит о Карабахе - и одновременно говорит об Абхазии, Цхинвальском регионе, Приднестровье, Крыме и Донбассе, потому что это одна проблема и один источник.

Показательно, что до 2014 года украинское инфополе практически не поддерживало Азербайджан - более того, часто воспроизводило те же армяноцентричные нарративы. Почему? Потому что осознание пришло только тогда, когда аналогичная беда пришла в собственный дом.

Сегодня ситуация в Украине значительно лучше - но и сейчас инфополе переполнено "хорошими русскими", которые продолжают говорить на Западе от имени "другой России", продвигая всё те же выгодные Кремлю смыслы. Достаточно посмотреть, как ведёт себя вся эта российская тусовка сегодня - что и как она говорит о войне против Украины на западных площадках.

Главная ошибка - строить иллюзии. Главная опасность - путать тактику с сущностью. Кремлёвская система умеет быть разной: жёсткой - когда нужно, мягкой - когда выгодно, либеральной - когда это эффективно. Но кукловоды всегда одни и те же, и сидят они всё там же.

Если постсоветские страны не начнут координированную, системную защиту своего инфопространства, история будет повторяться снова и снова - в разных географиях, под разными предлогами, но с тем же результатом.

Пора это понять. Пора перестать верить в мифы. Пора называть вещи своими именами. Как говорил британский писатель Джорж Оруэлл: "Тот, кто контролирует прошлое - контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее - контролирует прошлое".