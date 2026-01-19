В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group - ФОТО
19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Якобом Аарупом-Андерсеном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было отмечено, что уже реализован ряд проектов по производству продукции полностью на основе местного сырья.
В этом контексте была затронута деятельность в Имишли предприятия по переработке ячменя - основного сырья в производстве пива. Было отмечено, что в будущем будет полностью локализовано и производство упаковочных материалов.
Якоб Ааруп-Андерсен подчеркнул, что экспорт продукции, производимой Carlsberg Group в Азербайджане, в 2025 году значительно увеличился.
На встрече было выражено удовлетворение созданными в Азербайджане условиями для иностранных инвесторов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре