Азербайджанские саблисты завоевали медали в Анкаре

Азербайджанские фехтовальщики завоевали две бронзовые медали на открытом турнире, прошедшем в столице Турции Анкаре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию фехтования Азербайджана, Максуд Гусейнли стал бронзовым призером в соревнованиях среди взрослых, а Фарах Абасова заняла третье место в молодежной категории в сабельном виде.

В мужских соревнованиях по сабле Расул Алиев занял седьмое место среди 60 участников, Тимур Гуснаддинов стал двенадцатым, а Нахид Мамедли завершил турнир на двадцать второй позиции.

В женском турнире Валентина Зейналова остановилась в шаге от медали и заняла пятое место. Лейла Ахмедова стала одиннадцатой, Аян Агасиева - тринадцатой, Зулейха Султанлы - двадцатой, Джахан Садыхова - двадцать четвертой, Ирина Лобас - двадцать седьмой.