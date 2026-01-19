Назван лидер китайского рынка смартфонов

Продажи смартфонов Apple Inc. в Китае в четвертом квартале подскочили на 28% в годовом выражении, благодаря чему компания вновь стала лидером китайского рынка смартфонов, говорится в обзоре аналитической компании Counterpoint, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Рост продаж объясняется популярностью iPhone 17-й модели в период зимних праздников.

Китайский производитель Oppo в октябре-декабре увеличил продажи на 14,9%, тогда как Vivo, Huawei и Xiaomi зафиксировали двузначное падение продаж, а поставки Honor сократились на 6,7%.

Совокупные продажи смартфонов в Китае в прошлом квартале сократились на 1,6%.

В 2025 году в целом реализация смартфонов на китайском рынке снизились на 0,6%, до 285 млн. Лидером рынка с показателем в 46,7 млн проданных смартфонов стал Huawei, второе место заняла Apple (46,2 млн), третье - Vivo (46,1 млн). Пятерку замыкают Xiaomi и OPPO (43,8 млн и 43,4 млн соответственно).