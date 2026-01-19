Макрон отклонит приглашение Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать приглашение своего американского коллеги Дональда Трампа присоединиться к так называемому "Совету мира".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

В пятницу на прошлой неделе Белый дом объявил о создании "Совета мира", который по замыслу призван "сыграть важную роль в выполнении" 20 пунктов мирного плана Трампа по окончательному прекращению войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС в Газе и восстановлению анклава, а также "обеспечивать стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и привлечение к ответственности в процессе перехода Газы от конфликта к миру и развитию".

Во Франции, впрочем, сочли, что устав "Совета" выходит за рамки одной лишь ситуации в Газе, в связи с чем не планируют давать положительный ответ" на приглашение США.

"Он поднимает важные вопросы, особенно касающиеся уважения принципов и структуры Организации Объединенных Наций, которые ни при каких обстоятельствах не должны ставиться под сомнение", - добавил источник BFM TV.

Председателем "Совета" будет сам Дональд Трамп. Комитет, который Трамп назвал "величайшим и самым престижным советом из когда-либо созданных", будет включать в себя бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, премьер-министра Канады Марка Карни и государственного секретаря США Марко Рубио.

Трамп также пригласил Израиль войти в состав совета в качестве государства-учредителя, сообщил в понедельник высокопоставленный израильский чиновник. По словам чиновника, приглашение было направлено премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Неясно, сколько приглашений было разослано - информация о том, каким странам и мировым лидерам было предложено присоединиться, поступает от отдельных государств, а не от Белого дома.

Согласно заявлениям самих деятелей или их канцелярий, приглашения на встречу получили также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Аргентины Хавьер Милеи, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Посол США в Индии Серхио Гор заявил, что приглашение также получил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее предложение Трампа приняли президенты Казахстана и Узбекистана.