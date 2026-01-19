https://news.day.az/society/1810496.html

Смертельное ДТП в Сальяне

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальяне погиб один человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города Сальян столкнулись грузовой автомобиль KamAZ и легковой автомобиль Hyundai. Один человек погиб, другой получил травмы и был госпитализирован в районную больницу Сальяна. Проводится расследование.