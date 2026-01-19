Смертельное ДТП в Сальяне

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальяне погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города Сальян столкнулись грузовой автомобиль KamAZ и легковой автомобиль Hyundai.

Один человек погиб, другой получил травмы и был госпитализирован в районную больницу Сальяна.

Проводится расследование.