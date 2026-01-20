Самолёт, следовавший в Казань, совершил посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Казань, по технической причине запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, воздушное судно типа Boeing 737 благополучно приземлилось в аэропорту Баку в 00:04 по местному времени.

Со стороны аэропорта были оперативно задействованы все необходимые службы, и все мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности.