Самолёт, следовавший в Казань, совершил посадку в Баку Капитан воздушного судна авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Казань, по технической причине запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, воздушное судно типа Boeing 737 благополучно приземлилось в аэропорту Баку в 00:04 по местному времени.
Со стороны аэропорта были оперативно задействованы все необходимые службы, и все мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности.
