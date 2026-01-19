Азербайджанские дипломаты во Франции почтили память жертв трагедии 20 Января

В Париже продолжаются памятные мероприятия, посвященные жертвам трагедии 20 Января.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, азербайджанские дипломаты во Франции посетили могилы председателя парламента Азербайджанской Демократической Республики Алимардан бека Топчибашева и редактора издававшейся в тот период газеты "Азербайджан" Джейхуна Гаджибейли, покоящихся на кладбище Сен-Клу близ Парижа. К могилам А. Топчибашева и Дж. Гаджибейли были возложены венки, память погибших в ходе трагедии 20 Января была почтена минутой молчания.

Выступившие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев и военный атташе посольства, полковник Джавид Абдуллаев отметили, что 20 Января, вписанное кровью в новейшую историю Азербайджана, является славной страницей борьбы нашей страны за свободу и независимость.

Отмечалось, что события, произошедшие в ночь Кровавого Января 36 лет назад, стали начальным этапом неудержимого стремления к свободе, черпавшего силу из национальной идеи на пути к независимости Азербайджана. Это событие не смогло сломить волю азербайджанского народа, напротив, привело к дальнейшему подъему национально-освободительного движения и в итоге - к восстановлению независимости Азербайджана.

Подчеркивалось, что по инициативе основателя современного независимого азербайджанского государства, Великого лидера Гейдара Алиева была дана первая политическая оценка событиям Кровавого Января. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс Великого лидера, наша доблестная Армия вписала величественную страницу в историю страны.