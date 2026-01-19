Население Китая уменьшилось

Численность населения Китая в 2025 году уменьшилась на 3,39 миллиона человек и составила 1,40489 миллиарда граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Из опубликованного доклада следует, что за отчетный период в Китае появились на свет 7,92 миллиона новорожденных, умерли 11,31 миллиона человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно.

Согласно официальным подсчетам, мужское население страны за год уменьшилось на 0,3%, до 716,85 миллиона человек, а женское - на 0,1%, до 688,04 миллиона человек. Среди граждан Китая доля лиц в возрасте от 16 до 59 лет достигает 851,36 миллиона человек. Данный показатель на 0,7% меньше, чем по итогам 2024 года. Жителей возрастом старше 65 лет при этом стало больше на 1,5% (223,65 миллиона человек).

Помимо этого, в прошлом году городское население КНР выросло на 1% (на 10,3 миллиона человек), до 953,8 миллиона человек. В сельской местности проживает 451,09 миллиона человек (уменьшение на 2,9%, на 13,69 миллиона человек). Степень урбанизации составляет 67,89 процента.