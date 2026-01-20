История повторяется, но Черный январь не повторится

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня в Азербайджане траур. 36-я годовщина Черного января.

В ночь на 20 января 1990 года одновременно в Баку, Сумгайыт и ряд других городов республики была введена целая армия - 26 000 личного состава, сотни единиц бронетехники. Операция по удушению национально-освободительного движения и протестов против армянского сепаратизма называлась "Удар". В одну ночь Азербайджан, являясь все еще советской республикой, был в буквальном смысле слова оккупирован советской же армией. В результате были убиты 147 гражданских лиц, тяжелые ранения получили 744. Среди шехидов были жители Баку самых разных национальностей. Это была беспрецедентная расправа над гражданским населением в мирное время. Людей расстреливали на улицах и в домах, закалывали штыками, давили танками.

Военное вторжение в советскую республику произошло на основе указа об объявлении с 20 января чрезвычайного положения в Баку, подписанного лично Михаилом Горбачевым. Указ противоречил положениям и союзной, и республиканской конституций.

За год до Черного января уже был разгон митинга в Тбилиси, когда в ночь на 9 апреля 1989 года была применена военная сила против участников митинга за независимость Грузии. Советские войска применили силу, включая саперные лопатки, отравляющий газ и БТР. В результате трагедии погиб 21 человек (в основном женщины) и сотни были ранены. Это событие вошло в историю как "Кровавое воскресенье". Через год после оккупации советской армией Баку, в январе 1991 года в Вильнюсе произошел жестокий разгон митинга сторонников независимости Литвы. Советские десантники при поддержке спецгруппы "Альфа" штурмовали телебашню и телецентр, что привело к гибели 14 человек и ранениям около 600. Это событие получило название "Январские события" или "Штурм телебашни".

Режим отметился еще рядом преступлений против граждан советской страны, но ни одна трагедия по масштабам не была сопоставима со случившимся в Азербайджане. Это был первый случай в СССР, когда советская армия оккупировала советский же город и так жестоко расправилась с мирным населением, что даже Human Rights Watch в докладе "Черный январь в Азербайджане" не смогла не сказать о том, что "насилие, применяемое советской армией в ночь с 19 на 20 января, было настолько несоразмерным сопротивлению азербайджанцев, что представляло собой осуществление коллективного наказания".

Это действительно было наказание. Азербайджанский народ был наказан за то, что посмел заговорить о независимости, решился протестовать против армянских претензий на свои земли и поднял голос против этнических чисток в Армении, которые властям уже не удавалось скрывать. Тогдашние власти Азербайджана повели себя аморфно и трусливо, оказавшись полностью недееспособными. Тем временем общенациональный лидер Гейдар Алиев сразу после событий провел пресс-конференцию в Постпредстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил совершенные злодеяния, назвав действия советских войск террористическими, противозаконными и далекими от гуманизма. События 20 января получили политико-правовую оценку только после возвращения Гейдара Алиева к власти - в марте 1994 года Милли Меджлисом было принято постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года".

Примечательно, что в том же 1990 году, 15 октября, Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира - за "вклад в снижение международной напряженности и ведущую роль в мирном процессе". Эти формулировки звучали как насмешка над горем и кровью азербайджанского народа.

20 января 1990 года СССР потерял Азербайджан. Бесповоротно. Много чего было за годы советской власти, в том числе и хорошего. Но запомнилась она азербайджанскому народу только датой, когда советские танки раздавили остатки веры в огромную страну.

Самое печальное, что события Черного января ничему не научили центры силы. После распада Союза правопреемницей прежних принципов стала Россия, которая сразу принялась за попытки проводить старую политику в новых условиях. Это вылилось в нестабильность по всему периметру постсоветского пространства, продержавшуюся много лет. И источником дестабилизации была имперская политика, остававшаяся актуальной даже после развала империи. Бывшие союзные республики, в конце концов, смогли встать на ноги, укрепиться, доказать свое право на суверенитет и занять свое место на международной арене. Но у каждой есть история, связанная с попытками Москвы расшатать их независимость и подчинить своей воле.

К сожалению, и через десятилетия после распада СССР, афтершоки той политики не прекращаются. В Кремле не захотят этого признать, но именно такие действия с самого начала отдалили постсоветские страны от России. Центробежные процессы начались не вчера, а еще в начале 90-х, когда новым, якобы демократическим властям в РФ показалось, что Союз распался лишь де-юре, но не де-факто. Демократия демократией, а все ваше остается нашим.

Самое удивительное, что даже после многочисленных провалов имперской политики в России находятся силы, желающие "продолжения банкета".

До сих пор звучат отголоски скандала, устроенного недавно Владимиром Соловьевым, заявившим о возможности проведения "СВО" в странах Центральной Азии и Армении. Резонанс того эфира был очень серьезным, вплоть до дипломатических нот. Официальные власти назвали заявления Соловьева его личным мнением, однако осуждения провокатора так и не последовало. Если бы не резонанс от его высказываний в союзных России странах, пропагандист, живущий по принципу "чтобы у меня было все и мне ничего бы за это не было", вообще не почувствовал бы последствий, а так из-за поднявшегося шума его на некоторое время убрали из эфира - чтобы не раздражать соседей России. Правда, эта мера очень обеспокоила огромную массу поклонников Соловьева, не увидевших в его провокации ничего особенного. У Соловьева огромная аудитория, глотающая каждое его слово. И в этом заключается самая большая проблема.

Теперь, думается, МИД России стоит приготовиться к новому скандалу. На этот раз в эфир вышел небезызвестный Александр Дугин, и уже не предположениями, а напрямую буквально потребовал от Москвы начать принимать меры против постсоветских стран. По его мнению, в сегодняшних условиях независимые государства на периферии России представляют собой стратегическую угрозу. Потому что если они не будут находиться под полным контролем Москвы, то неизбежно превратятся в "форпосты" Запада или Китая. "Нельзя согласиться с существованием суверенной Армении, или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана", - заявил пропагандист.

Фактически пропагандист призвал лишить суверенитета страны Центральной Азии и Южного Кавказа, в том числе Азербайджан. Дугин призвал "отбросить международное право... вступить в активное противостояние... Начать действовать так, как Трамп... потому что выхода у нас нет". А национальные государства, по его мнению, это "мусор прошлого".

Кровопролитие в Баку 20 января 1990 года было устроено, исходя из той же философии. Поэтому для Азербайджана такие заявления не звучат как ничего не значащее частное мнение какого-то болтуна. До того, что случилось в ночь на 20 января, никто в Азербайджане представить не мог, что советская армия будет давить танками мирных граждан. Те, кто вывел народ на протест в ту ночь, думали, что танки остановятся перед безоружными людьми. Но танки не остановились. Никто представить не мог, что советские солдаты будут палить по жилым домам, больницам и гостиницам, и люди погибали от пуль, когда подходили к окнам, чтобы узнать, что за шум на улице.

События 20 января 1990 года научили нас, что формула "такого не может быть" не работает. Поэтому к болтовне российских пропагандистов такое внимание.

Но это не значит, что соседи России пребывают в страхе. На самом деле, всерьез никто не ожидает военной агрессии со стороны России. Не потому, что этого не может быть никогда, а по ряду причин. Во-первых, потому что опыт с Украиной, думается, многому научил Москву, хотя она в этом и не признается. Во-вторых, потому что она не станет в той трудной ситуации, в которой оказалась, разрывать отношения и с этими соседями. Южный Кавказ, Центральная Азия - это ее выход в мир в условиях санкционных тисков. В-третьих, агрессия против Центральной Азии серьезно заденет интересы Китая, и это добром не кончится. И, в-четвертых, сегодняшние разговоры о совместной защите безопасности на тюркском пространстве, в которое в силу географии попали также и нетюркские страны региона, это не просто слова. Россия не станет связываться с тюркским миром. Вряд ли у нее вообще реально имеются подобные планы. К тому же, военная кампания в Азии неизбежно дестабилизирует национальный вопрос в самой РФ. Азия это вам не Европа. Восток дело тонкое.

Но даже если коллективные дугины и коллективные соловьевы в какой-то момент найдут нужное количество сочувствующих в нужное время и в нужном месте, поспешим предупредить, что Баку больше не допустит, чтобы чужие танки утюжили улицы азербайджанских городов. Никогда.