20 января 1990 года азербайджанский народ отстоял честь своей Родины

Чем больше времени проходит с событий Черного января, тем более четким становится понимание их важности. Если бы в то время азербайджанский народ не вышел на улицы, не поднял свой голос в поддержку свободы, не боролся бы за независимость своей Родины, неизвестно, где бы мы все сегодня были. Карабах был бы утрачен, Шуша оставалась бы под оккупацией. Какое будущее ждало бы Азербайджан?

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Посмотрите, с какой силой столкнулись мирные безоружные люди и не отступили, отметил он. Азербайджанскому народу пришлось иметь дело с военной агрессией и тотальной дезинформацией.

"Что только не говорилось в те дни на международной арене о случившемся в Баку. Было много желающих выставить расправу с мирными гражданами как подавление вооруженных до зубов группировок националистов и террористов. Рассказывались басни о снайперах и прочих "угрозах" А правда была в том, что азербайджанцы вышли на улицы, чтобы отстоять свою свободу, за что центральное руководство СССР приказало расправиться с ними. Азербайджанский народ показал свое единство. Народ, способный в самые критические моменты своей истории сплотиться в единый кулак, непобедим. Азербайджанский народ защитил в ту ночь свою честь как нации. Был заложен фундамент будущих побед. Освобождение оккупированных территорий Азербайджана это тоже отзвук тех событий. Флаг Азербайджана в Ханкенди, оживающие после армянской оккупации азербайджанские земли, возвращающиеся в свои дома люди, суд над лидерами сепаратистов - за все это мы должны быть благодарны и тем простым жителям Баку, которые в ночь на 20 января 1990 года попытались отстоять честь своей республики", - сказал литовский военный журналист.

По его словам, смысл понятия "шехид" очень высок. Оглядываясь на пройденный за 35 лет путь, мы понимаем это еще глубже. Лапайтис подчеркнул, что ни в одной столице бывшего Союза такого террора, как в Баку, против народа не совершалось. События в Вильнюсе не имели таких последствий и не привели к таким жертвам, как в Баку, и советская армия не вела себя так жестоко. Ненависть руководства СССР к Азербайджану была так велика, что уму непостижимо, отметил наш собеседник. Расстреливали детей, женщин, стариков, давили танками, морги были заполнены.

"В Москве думали, что смогут так подавить стремление азербайджанского народа к свободе и независимости. Но вышло наоборот. Черный январь это самое начало, первый шаг, когда азербайджанский народ взял решение своей судьбы в свои руки. Я горжусь вашим народом, горжусь Азербайджаном. События Черного января послужили тому, что я в начале 90-х я приехал сюда и оставил здесь свое сердце. Я даже жил некоторое время в доме брата шехида, студента по имени Рагим Бабаев, убитого в ту ночь у Сальянских казарм. Я спал на его кровати, на кровати этого героя, потому что больше не было места. Я спал на этой кровати все годы, пока шла Первая карабахская война. Поэтому тема 20 января для меня священна, я пропустил ее через себя, как и войну.

Горе и, в то же время, чувство силы сплотило тогда народ. Эта память должна остаться на века, потому что изменила всех нас... Не удивляйтесь, что я говорю "нас". Я, литовец, пережил нечто похожее в Вильнюсе. Я прошел карабахскую войну... Черный январь войдет в мировую историю. Должен войти, потому что это пример того, как нужно бороться за свободу и за честь своей родины", - сказал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева