Как стало известно, в Бельгии вновь готовится бесполезная резолюция. Касается она так называемой "ситуации в Нагорном Карабахе". Что за такая "ситуация" непонятно, но документ инициирован членами парламентской группы дружбы Бельгия-Армения и был представлен послу Армении в Брюсселе Тиграну Балаяну в рамках его встречи с депутатами обеих палат бельгийского парламента. Возглавляла встречу председатель Комитета по иностранным делам Элс Ван Хоф, чья ангажированность в пользу армянских интересов давно не является тайной.

Судя по содержанию и риторике, речь вновь идёт не о поиске справедливого подхода к проблематике Южного Кавказа, а об очередной политической декларации, которая стремится сохранить мифы армянской пропаганды в международной повестке. Под лозунгами "поддержки демократических ценностей Армении" и "установления мира" бельгийские парламентарии, по сути, пытаются подменить исторические факты политической симпатией, порожденной годами армянского лоббизма в ЕС.

Стоит напомнить, что "ситуации в Нагорном Карабахе" как самостоятельной темы уже не существует. После Второй Карабахской войны территория была полностью возвращена Азербайджану, а попытки возвращения к прежним формулировкам выглядят как сознательное игнорирование норм международного права, включая резолюции Совбеза ООН.

Показательно, что проект резолюции обсуждается не на площадке, где представлены обе стороны, а в присутствии лишь армянского дипломата. Ни одного упоминания об азербайджанских гражданах, подвергшихся изгнанию, нападениям или угрозам за десятилетия конфликта. Это не "парламентская дипломатия", как утверждает армянская сторона, а избирательная и односторонняя риторика, подрывающая реальное доверие в регионе.

Бельгийским парламентариям стоит осознать, что подобные резолюции уже давно перестали быть инструментом давления на Баку. Азербайджан твердо стоит на позициях справедливости, международного права и принципов суверенитета. Более того, за последние годы именно Азербайджан стал инициатором реального мира и стабильности в регионе, последовательно продвигая прямой диалог с Арменией - без посредников и без шантажа.

Попытки отдельных западных политиков вцепиться в армянскую повестку объяснимы - с одной стороны, инерция старых связей, с другой - банальная неосведомленность. Но у истории долгая память: она, в отличие от резолюций, не обнуляется.