В России без вести пропал гражданин Азербайджана Маис Гадир оглу Сафаров.

Как передает Day.Az, об этом modern.az рассказала его супруга Сахиля Сафарова, мужчина 27 октября 2024 года отправился в город Свободный Амурской области РФ с целью трудоустройства. Он легально работал на предприятии "Амур" через официальную компанию-посредника. Майис проработал на предприятии 7-8 месяцев, имея при себе все необходимые документы в полном порядке.

По словам Сахили, связь с мужем прервалась довольно давно. Она уточнила, что последний раз разговаривала с супругом вечером 28 июня. С того момента о нем нет никаких известий.

"Мой муж поехал в Россию официально, через компанию. С его документами не было никаких проблем. Он не имеет вредных привычек, спокойный человек, совершает намаз. По информации, которую мы получили, его задержали без объяснения причин. Говорят, что его доставили в отделение российской полиции, но нам не предоставили никакой информации ни о причине, ни о его состоянии", - рассказала женщина.

Сахиля Сафарова также подчеркнула, что родители ее мужа ушли из жизни.

"У нас никого нет, мой ребенок болен, сестра мужа страдает психическим заболеванием, а я не работаю. Муж поехал в Россию, чтобы содержать семью. Теперь мы не можем с ним связаться", - дополнила она.

Женщина отметила, что обратилась в Министерство иностранных дел, но пока не получила никакого ответа.



