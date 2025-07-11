https://news.day.az/society/1766947.html В Абшеронском районе обнаружены боеприпасы - ФОТО На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в селах Мамедли и Новханы Абшеронского района, на территории поселка Масазыр. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В Абшеронском районе обнаружены боеприпасы - ФОТО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в селах Мамедли и Новханы Абшеронского района, на территории поселка Масазыр.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Были обнаружены патроны, гранаты, автоматы, 2 пистолета типа Макарова, 1 штык-нож.
Оружие и боеприпасы были изъяты с территории специалистами и обезврежены.
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