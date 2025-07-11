В Абшеронском районе обнаружены боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в селах Мамедли и Новханы Абшеронского района, на территории поселка Масазыр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к месту немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Были обнаружены патроны, гранаты, автоматы, 2 пистолета типа Макарова, 1 штык-нож.

Оружие и боеприпасы были изъяты с территории специалистами и обезврежены.