МИД Южной Кореи сообщил о разногласиях с США по пошлинам

Южная Корея и США не достигли договоренности по отдельным моментам в вопросе пошлин, поэтому по итогам саммита лидеров двух стран не было обнародовано совместного заявления. Об этом сообщил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в интервью телеканалу KBS1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25 августа президенты Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп провели саммит в Вашингтоне. Итоги встречи президент Южной Кореи оценил положительно.

"Хотя мы договорились по многим другим пунктам, к тому времени не было договоренности по отдельным моментам в очень важном вопросе пошлин", - сказал он, отметив, что этот вопрос было решено отложить в качестве наиболее дружественного варианта до следующей встречи.

Глава южнокорейского МИД добавил, что этот вопрос связан с национальными интересами и поэтому не терпит спешки.