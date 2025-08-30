Вырос объем товарооборота между Азербайджаном и ОТГ

С января по июль текущего года торговый оборот Азербайджана со странами - членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил 4,22 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Этот показатель увеличился на 8,3% или на 324,3 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчётный период торговый оборот со странами - членами ОТГ составил 14,6% от общего объёма внешней торговли Азербайджана.

Отметим, что в первые семь месяцев 2025 года торговый оборот Азербайджана с Турцией по сравнению с предыдущим годом сократился на 6,5% и составил 3,4 миллиарда долларов, с Кыргызстаном увеличился в два раза и достиг 40,064 миллиона долларов, с Казахстаном вырос в 3,8 раза и составил 517,1 миллиона долларов, а с Узбекистаном увеличился в 2,3 раза и достиг 268,9 миллиона долларов.

В первые семь месяцев текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 51,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 24 миллиона долларов США, а в Казахстан - несырьевых товаров на сумму 59,8 миллиона долларов США. По другим странам подобных экспортных показателей зафиксировано не было.

Азербайджан является одним из четырёх стран-учредителей Организации тюркских государств. В настоящее время в состав ОТГ входят пять государств: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра обладают в организации статусом наблюдателей.