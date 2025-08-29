https://news.day.az/officialchronicle/1777007.html

Президент Ильхам Алиев вынес строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района - Распоряжение

Главе Исполнительной власти Агдашского района Орхану Руфат оглу Гусейнзаде вынесен строгий выговор за недостатки, допущенные в работе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.