https://news.day.az/officialchronicle/1777007.html Президент Ильхам Алиев вынес строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района - Распоряжение Главе Исполнительной власти Агдашского района Орхану Руфат оглу Гусейнзаде вынесен строгий выговор за недостатки, допущенные в работе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
