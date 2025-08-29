Президент Ильхам Алиев вынес строгий выговор главе Исполнительной власти Агдашского района

Главе Исполнительной власти Агдашского района Орхану Руфат оглу Гусейнзаде вынесен строгий выговор за недостатки, допущенные в работе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.