Выход в основную стадию Лиги чемпионов принес "Карабаху" крупную сумму денег

Выход "Карабаха" в основную стадию Лиги чемпионов сезона 2025/26 принес клубу гарантированные 18,62 миллиона евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, эти выплаты получает каждый из 36 участников за само попадание в престижный турнир.

Учитывая, что за участие во втором, третьем и раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Карабах" получил 6,99 млн евро, общий доход агдамского клуба с учетом выхода в основную стадию турнира на данный момент составляет 25 млн евро.

Однако на этом доход агдамцев не ограничивается. За каждую победу в лиговой фазе предусмотрен бонус в размере 2,1 миллиона евро, а за ничью - 700 тысяч евро.

Кроме того, команды, оказавшиеся в первой восьмерке по итогам 8 туров, получают дополнительный бонус в 2 миллиона евро, а места с 9-го по 16-е приносят по 1 миллиону евро.

Дополнительные "ранговые" выплаты могут увеличить доход клуба: лидеры таблицы способны заработать до 9,9 миллиона евро. Таким образом, успех "Карабаха" на групповом этапе может существенно пополнить бюджет и вывести клуб на новый финансовый уровень.