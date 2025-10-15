Активизация Азербайджана на Ближнем Востоке – реалии страны средней силы

На то, что Азербайджан был приглашен на саммит по Газе в Египте, есть несколько причин. Первая - у Азербайджана хорошие отношения как с Израилем, так и с Палестиной и арабским миром в целом. Трудно найти второе такое государство, у которого были бы хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и чтобы эти стороны не были против его участия.

Об этом в беседе с Day.Az сказал политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Вторая причина - это политика Дональда Трампа в регионе, отметил эксперт. В период своего первого срока президентства Дональд Трамп активно формировал отношения с арабским миром, был созидателем Авраамовых соглашений, в рамках которых были подписаны мирные соглашения между Израилем и рядом монархий Персидского залива, что положило начало их отношениям. Трамп надеется, что этот список будет расширен.

"Напомню, что Азербайджану было предложено присоединиться к Авраамовым соглашениям, хотя у Баку и Тель-Авива такие отношения, что никакой необходимости в этом нет. Возможно, Авраамовы соглашения в какой-то мере будут менять свой контент. Кроме того, мы знаем, что при непосредственном участии Трампа и ExxonMobil SOCAR получила возможность участия в оффшорном газовом проекте в израильском шельфе. Есть и второй проект совместно с ВР. Трамп и Израиль рассматривают возможности более активного участия Азербайджана на ближневосточном треке.

После победы в 44-дневной войне, Азербайджан перешел в категорию стран средней силы. И в рамках этих перемен в разы возросла активность страны на Ближнем Востоке. Этого требует специфика средней силы. Посмотрите, сколько раз с начала года глава МИД Джейхун Байрамов посещал ближневосточный регион. Или же обратите внимание на визиты помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в столицы Израиля, Ирана и Турции", - сказал Ибрагимов.

По словам эксперта, есть и другой фактор. Турция значительно повысила свое присутствие на Ближнем Востоке, и рассматривает Азербайджан как основного своего союзника в этом аспекте. Так, сотрудничество с Турцией позволило Азербайджану начать экспорт газа в Сирию. Азербайджан был площадкой переговоров между Израилем и Сирией, президент Аш-Шараа посещал Баку, напомнил наш собеседник.

"С точки зрения геополитики Азербайджан становится ближневосточной страной. Но это не из-за географии или восприятия Азербайджана как типичной страны этого региона. Ближний Восток - это один из возможных кластеров для азербайджанской внешней политики. Азербайджан этим кластером не пренебрегает, активно участвует в процессах и вносит в них свой вклад", - сказал профессор сеульского университета.

Лейла Таривердиева