В Ханкенди и Лачине проходят фестивали ANİMAFİLM

Сегодня в городах Ханкенди и Лачин проходят фестивали "ANIMAFILM в Ханкенди" и "ANIMAFILM в Лачине". Фестивали, как часть VIII Международного фестиваля анимационных фильмов ANIMAFILM, пройдут в рамках проекта "Подготовка нового анимационного продукта и мастер-классы", реализуемого Ассоциацией анимации Азербайджана при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил председатель Ассоциации анимации Азербайджана, директор Международного фестиваля анимационных фильмов ANIMAFILM, режиссер и продюсер Рашид Агамалыев.

Он сообщил, что в рамках проекта пройдут премьера короткометражного анимационного фильма "Бум-бум", снятого по мотивам одноименного стихотворения для детей народного поэта Вагифа Самедоглу, а также мастер-классы о процессе создания анимационного фильма.

"Мы рады представить "Бум-бум" и мастер-классы по созданию нового анимационного продукта нашим зрителям в городах Ханкенди и Лачин, которые с каждым днем хорошеют и возрождают свои неповторимые традиции. Сегодня в городе Ханкенди, в ясли-детском саду номер 1, и в городе Лачин при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики, в Лачинском киноцентре LACINEMA Службы благоустройства города Баку и киностудии "Хочазфильм" пройдут фестивали "ANIMAFILM в Ханкенди" и "ANIMAFILM в Лачине", организуемые в регионах в рамках VIII Международного анимационного фестиваля "ANIMAFILM", - отметил Р.Агамалыев.

Он отметил, что впервые зрители увидят анимационные фильмы "Хадис", "История", "Вечнозеленый", "Наргыз", "Язык денег", "Союз Гравитон", "Земля и Луна", "Мышь и Кот", "Оборотень".

Отметим, что среди представленных фильмов "Хадис" успешно представлял нашу страну примерно на 50 международных фестивалях за рубежом и завоевал множество наград, а "Наргыз" является обладателем специального приза ТЮРКСОЙ. "Земля и Луна" - совместная работа узбекских и азербайджанских мастеров анимации - привлечет внимание зрителей к глобальным экологическим проблемам. Фильмы "Наргыз", "Земля и Луна" и "Оборотень" созданы при поддержке Агентства по кинематографии Азербайджанской Республики (АРКА), а "История" и "Мышь и Кот" - при поддержке Министерства культуры.

Напомним, что мастер-классы в рамках мероприятия проведут видный мастер анимации, заслуженный деятель культуры, режиссер-аниматор и художник Эльчин Хами Ахундов и режиссер, продюсер, председатель Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалыев, написавший об истории нашей анимации в книге "Азербайджанская анимация".