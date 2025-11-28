У руководителя Офиса президента Украины проводится обыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) официально подтвердило проведение обысков у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление НАБУ.

"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, все действия санкционированы судом и осуществляются в рамках уголовного расследования.

Детали детективы обещают обнародовать позже.

Напомним, что ранее об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале сегодня утром сообщили журналисты УП и народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

СМИ зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.