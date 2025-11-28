Дело обвиняемого в терроризме из Ханкенди передано в суд

Предварительное следствие по уголовному делу, начатому в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана по фактам совершения 14 сентября текущего года на территории города Ханкенди террористического акта - взрыва с применением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также покушения на умышленное убийство более двух сотрудников полиции завершено.

Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что следственными мероприятиями установлены обоснованные подозрения в совершении ряда особо тяжких преступлений жителем города Ханкенди Кареном Аванесяном, 1967 года рождения.

Так, К.Аванесян в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, совершения террористических актов, сопровождающихся взрывами, убийствами людей и другими общественно опасными последствиями, а также умышленных убийств, приобрел и длительное время хранил на территории города Ханкенди автомат "АКМС", его комплектующие, а также большое количество ручных гранат, оставшихся от незаконных армянских вооруженных формирований, действовавших здесь до сентября 2023 года. Чтобы реализовать свой преступный умысел, 14 сентября около 07:00 он без объяснения причин покинул социальное учреждение, в котором находился, забрал спрятанное оружие и привел его в боевую готовность. Около 09:00 К.Аванесян занял позицию в нежилом доме и стал ждать приближения сотрудников полиции, пытавшихся определить его местонахождение. Он открыл беспорядочный огонь из автомата по приближавшимся сотрудникам полиции, после чего бросил в их направлении ручные гранаты. В результате трое сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. Благодаря усилиям медиков их жизни удалось спасти. Несмотря на неоднократные предупреждения, К.Аванесян отказался подчиниться законным требованиям представителей власти. В связи с этим он был задержан полицией с применением огнестрельного оружия.

На основании собранных доказательств К.Аванесян привлечен в качестве обвиняемого по статьям 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11 (умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи с исполнением ими служебных обязанностей, покушение на умышленное убийство, 214.2.3 (совершение террористического акта с применением огнестрельного оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов) и 315 (сопротивление представителю власти и применение насилия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По ходатайству органа предварительного следствия и представлению процессуального руководителя - прокурора, решением Ханкендинского городского суда в отношении К.Аванесяна избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие завершено, и уголовное дело направлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.