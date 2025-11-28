Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,77 доллара США, или 1,2%, составив 66,05 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB выросла на 0,8 доллара, или на 1,27 процента, достигнув 63,97 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS снизилась на 0,24 доллара, или на 0,54 процента по сравнению с предыдущим показателем и составила 44,07 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 0,73 доллара, или на 1,15 процента, составив 64,28 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.