Рассматриваем Азербайджан как хаб для иорданских трейдеров в странах СНГ

Рассматриваем идею о том, чтобы Азербайджан стал хабом для иорданских трейдеров, работающих со странами СНГ, поскольку Азербайджан является "воротами" в этот регион.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда на пресс-конференции по итогам 4-й сессии Совместной межправительственной комиссии по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству между Иорданией и Азербайджаном, проходящей в Баку.

"С другой стороны, азербайджанское бизнес-сообщество может рассматривать Иорданию как хаб для выхода на наш регион - в частности, в связи с будущей реконструкцией Сирии и развитием Ближнего Востока в целом", - сказал он.

Аль-Куда отметил, что также рассматривается возможность запуска прямых авиарейсов из Азербайджана в Амман, как грузовых и пассажирских перевозок, что придаст новый импульс торговым отношениям.