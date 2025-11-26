Азербайджан и ОАЭ обсудили возможности развития сотрудничества в сфере права и юстиции

Обсуждены возможности развития сотрудничества в сфере права и юстиции между Азербайджаном и ОАЭ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство юстиции Азербайджана, обсуждения состоялись 25 ноября во время приема Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном министра юстиции Азербайджанской Республики Фарида Ахмедова.

Ф.Ахмедов передал главе государства ОАЭ искренние приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, попросил передать главе государства Азербайджана свои приветствия и глубокое уважение.

В ходе приема, состоявшегося в Абу-Даби, было отмечено, что благодаря инициативам президентов Азербайджана и ОАЭ отношения между двумя странами находятся на уровне стратегического партнерства во всех областях.

Было подчеркнуто, что на основе достигнутых главами государств соглашений между министерствами юстиции двух стран продолжается сотрудничество в рамках подписанных договоров о взаимной правовой помощи и экстрадиции по гражданским, торговым и уголовным делам. Было отмечено, что тесное сотрудничество в области юстиции способствует дальнейшему расширению связей между странами.

В ходе беседы было отмечено наличие возможностей для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в правовой и судебной сферах.