Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов Марианн Де Йонг.
Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена на странице посольства Нидерландов в Азербайджане в сети X.
На встрече были обсуждены вопросы региональной повестки, а также темы политико-экономического сотрудничества с Европейским союзом.
Одновременно был проведён обмен мнениями по укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами.
