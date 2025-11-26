В Турции заявили о планах продолжать покупать газ России

Турция не планирует прекращать закупки российского газа, Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Lider Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр напомнил, что Турция покупает газ у России с 1980-х годов. Байрактар уточнил, что российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей республики.

Чиновник заверил, что беспокоится не о чем, закупки продолжаются.