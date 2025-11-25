Разработан революционный способ борьбы с самой агрессивной формой рака

Ученые из Вашингтона представили экспериментальный препарат в форме назальных капель, который способен доставлять противоопухолевые молекулы в центральную нервную систему - минуя сложные барьеры, препятствующие лечению глиобластомы.

Как сообщается в журнале PNAS, капли перемещаются по обонятельным нервам, достигают мозга и успешно активируют иммунный ответ против опухоли, помогая мышам выжить при заболевании, которое почти всегда заканчивается летально, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глиобластома - самый агрессивный и трудноизлечимый рак мозга: опухоль подавляет иммунитет и скрывается от стандартных методов терапии. Ранее исследователи научились стимулировать в раковых клетках путь STING - механизм, который заставляет иммунную систему "замечать" опухоль. Но такие препараты быстро разрушаются в организме и требуют прямого введения в мозг.

Новая разработка решает эту проблему: активирующие STING молекулы упаковали в сферические наноструктуры на основе золотых наночастиц, что позволило сделать их стабильными и пригодными для доставки через нос.

В экспериментах у мышей назальные капли безопасно достигали цели, активировали STING-путь и замедляли рост опухолей. А при комбинировании с дополнительными иммунными препаратами удавалось сформировать долговременную устойчивость к глиобластоме - результат, ранее считавшийся почти недостижимым.

Авторы подчеркивают, что до клинических испытаний еще далеко, однако технология демонстрирует редкую для онкологии комбинацию: неинвазивность, точность доставки и мощный иммунный эффект.