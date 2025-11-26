Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на Исламиаде, и их тренеров - Распоряжение
Награждены спортсмены, показавшие наивысшие результаты на Исламиаде, и их тренеры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших наивысшие результаты на VI Играх исламской солидарности, проходивших в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к играм, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено выделить 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) манатов.
Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено обеспечить распределение средств, предназначенных для награждения спортсменов, их тренеров и других специалистов, участвовавших в подготовке спортсменов к Играм, с учетом уровня соревнований среди спортсменов, количества медалей за наивысшие результаты, участия в личных или командных соревнованиях, а также выплату выделенных средств в порядке, указанном в пункте 2.1 настоящего распоряжения.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.
