Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на Исламиаде, и их тренеров

Награждены спортсмены, показавшие наивысшие результаты на Исламиаде, и их тренеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших наивысшие результаты на VI Играх исламской солидарности, проходивших в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к играм, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено выделить 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) манатов.

Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено обеспечить распределение средств, предназначенных для награждения спортсменов, их тренеров и других специалистов, участвовавших в подготовке спортсменов к Играм, с учетом уровня соревнований среди спортсменов, количества медалей за наивысшие результаты, участия в личных или командных соревнованиях, а также выплату выделенных средств в порядке, указанном в пункте 2.1 настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.