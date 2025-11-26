В Азербайджане введены временные ограничения на импорт мясных продукций с ряда стран

Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных (ВОЗЖ), в округе Долж в Румынии зарегистрированы случаи оспы мелкого рогатого скота, болезнь Ньюкасла - в Опольском и Сласком воеводствах в Польше, вспышки высокопатогенного птичьего гриппа - в административно-территориальной единице Южный Ланаркшир Шотландии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, графстве Поуис в Уэльсе, федеральной земле Гессен в Германии, португальских округах Порту и Лиссабон, нидерландской провинции Северная Голландия и в Центрально-датском регионе Дании.

Об этом Day.Az сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Для защиты территории республики от инфекционных заболеваний в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" ВОЗЖ Агентство продовольственной безопасности ввело временное ограничение на ввоз соответствующих товаров с этих территорий с учетом принципа зонирования.

В то же время, для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.