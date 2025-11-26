“Он стоял в воротах, как засов”

Итальянская пресса после матча V тура основного этапа Лиги чемпионов "Наполи" - "Карабах" (2:0) выделила высокий уровень игры азербайджанского чемпиона и особенно блестящее выступление голкипера Матеуша Кохальски.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, многие итальянские журналисты отмечали, что именно польский вратарь долгое время удерживал интригу, а его серия спасений стала главным препятствием для атаки "Наполи".

Так, Eurosport Italia назвала игру Кохальски выдающейся и подчеркнула его ключевые сейвы:

"Как минимум четыре сенсационных спасения, включая угаданный пенальти Хейлунна. В пропущенных голах голкипер не виноват", - пишет издание.

В свою очередь, в TuttomercatoWeb с восхищением написали о стойкости голкипера:

"Он держал свою команду на плаву столько, сколько может, и по праву получает звание лучшего игрока встречи".

Между тем, Goal Italia сравнила Кохальски с настоящим механическим "засовом" на воротах, подчеркивая его непробиваемость: "Хейлунн словно позволил себя загипнотизировать великолепному Кохальски, который стоял на воротах как настоящий засов".

А La Gazzetta dello Sport выделила самый яркий момент матча, в котором польский вратарь отбил пенальти, а также отметила, что игра "Карабаха" в целом выглядела достойно: "Азербайджанцы чаще и опаснее выбегали в контратаки", - подчеркнуло издание.

Агдамский "Карабах" после поражения в Неаполе с семью очками опустился с 15 на 16 место. Точное же место агдамцев после V тура основного этапа ЛЧ определится после завершения остальных матчей тура, которые пройдут в среду.

Следующий матч в рамках ЛЧ команда Гурбана Губанова проведет 10 декабря дома против амстердамского "Аякса". Нидерландцы проиграли все пять матчей основного этапа и замыкают турнирную таблицу еврокубка.