Суд обязал Xiaomi вернуть покупательнице машины SU7 деньги

Китайский суд постановил взыскать с дочерних структур Xiaomi 10 тысяч юаней в пользу клиентки в качестве компенсации. Как сообщает CarNewsChina, решение об удвоенном возврате депозита было вынесено после спора о покупке электрокара SU7 Max.

Летом 2024 года покупательница внесла предоплату в размере 5000 юаней за автомобиль стоимостью 318 900 юаней. Осенью она попросила перенести дату получения машины, на что компания согласилась, продлив срок действия предзаказа до 360 дней. Однако в декабре Xiaomi неожиданно потребовала полной оплаты в течение недели. После возражений клиентки ее депозит был удержан как невыполнение условий, а в феврале 2025 года выяснилось, что выпущенный еще в октябре автомобиль был аннулирован из-за неуплаты.

Причиной судебного поражения компании стали внутренние противоречия в ее же документации. Суд установил, что требование об оплате до осмотра и доставки транспорта, указанное в разделе "Вопросы и ответы", было необоснованным. Кроме того, действия Xiaomi были расценены как нарушение принципа добросовестности, поскольку компания потребовала немедленного расчета, несмотря на ранее предоставленную отсрочку. Предприятие не предоставило комментариев по данному инциденту.

Напомним, что продажи первого электромобиля Xiaomi - седана SU7 - стартовали в марте 2024 года.