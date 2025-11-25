Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацией об этом поделился министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в аккаунте X.

"Были рады встретиться с национальным координатором Совета по содействию частным инвестициям Пакистана генерал-лейтенантом Сарфаразом Ахмедом в рамках нашего визита в Исламскую Республику Пакистан. Мы обменялись мнениями по вопросам увеличения взаимных инвестиционных потоков, в том числе в нефтегазовый сектор, продвижения совместных проектов и активной поддержки сотрудничества между деловыми кругами", - говорится в публикации.