Микаил Джаббаров обсудил на встречах в Пакистане вопросы укрепления сотрудничества в сфере экономики

В ходе встреч, состоявшихся в рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Пакистан, обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в экономической сфере.

Сообщается, что на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром была подчеркнута важность инвестиционного партнерства в укреплении экономических отношений стран. Также были отмечены перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества. Были оценены возможности расширения совместной деятельности в торговле, энергетике, промышленности, транзите, туризме и других областях.

На встрече с национальным координатором Специального совета по содействию инвестициям Пакистана генерал-лейтенантом Сарфаразом Ахмедом были отмечены возможности укрепления отношений в энергетике, инвестициях и других областях. Состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения взаимных инвестиционных потоков, в том числе в нефтегазовый сектор, продвижения совместных проектов, а также активной поддержки связей между деловыми кругами стран.