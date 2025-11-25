Юношеская лига УЕФА: "Карабах" U-19 сыграет с "Наполи"

Сегодня молодежная команда "Карабаха" U-19 проведет матч в рамках V тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, коллектив под руководством Рашада Садигова сыграет в Италии против сверстников из "Наполи".

Встреча V тура начнется в 19:00 по бакинскому времени. Главным арбитром матча будет чешский рефери Доминик Стар.

После четырех предыдущих матчей команда "Карабаха" U-19, проиграв все встречи, занимает последнюю - 36-ю - позицию в группе. Хозяева поля располагаются на 25-м месте с тремя очками.