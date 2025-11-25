В Кяльбаджаре впервые отмечают День города

25 ноября в Кяльбаджаре впервые проходит День города, организованный министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве культуры.

В рамках Дня города будут организованы выступления, выставки, мастер-классы по изобразительному искусству, обширная концертная программа и фейерверк.

Отметим, что благодаря победам, достигнутым в военной и политической плоскости в течение 44 дней под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, 25 ноября 2020 года Кяльбаджарский район был освобожден от оккупации. Распоряжением главы государства от 31 июля 2023 года 25 ноября отмечается как День города Кяльбаджар.