В ООН организована выставка азербайджанских ковров, получивших вторую жизнь

24 ноября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций при организации постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН совместно с Art Council Azerbaijan состоялось открытие выставки "Вторая жизнь азербайджанских ковров".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в постоянном представительстве, мероприятие было приурочено к объявлению 2025 года в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета и посвящено одной из самых известных культурных традиций страны, передает Day.Az.

Инициатива "Вторая жизнь" была выдвинута художниками Соной Гулиевой и Дадашем Мамедовым. В рамках проекта возрождаются старинные и изношенные азербайджанские ковры, с использованием традиционных и современных техник. Идея реставрации ковров в рамках проекта подчеркивает постоянную актуальность культурного наследия и отражает важность ответственного потребления.

На церемонии открытия постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев приветствовал дипломатов, официальных лиц ООН и гостей. Он отметил глубокие исторические корни ковроткачества в Азербайджане, выделил ключевые ценности для устойчивого развития, включая возрождение культурного наследия.

Участники церемонии открытия также заслушали выступление художницы Соны Гулиевой. Она поделилась мыслями о творческом процессе и возрождении старых ковров.

Выставка будет экспонироваться в штаб-квартире ООН до 28 ноября.