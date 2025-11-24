Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом во время лечения

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил о прохождении курса галлюциногенной терапии для лечения травм, в ходе которого, по его словам, он встретил Иисуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

"Мне показали, какой мог быть мой исход. Как скоро он наступит и как это повлияет на моих детей. Я смотрел на себя сверху вниз, а потом выглянул из гроба. Затем Бог пришел ко мне в Святой Троице. Иисус сошел с белых мраморных ступеней небес и помазал меня венцом. Я был спасен!" - написал Макгрегор.

37-летний боец проходил лечение ибогаином - веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.