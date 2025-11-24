Делегация ПЕА посетила Бразилию

Делегация во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководителем Центрального аппарата Таиром Будаговым, по приглашению Центристско-демократического интернационала (IDC-CDI) посетили Федеративную Республику Бразилия 20-23 ноября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ПЕА.

В состав делегации вошли член правления ПЕА, депутат Кямал Джафаров, заведующий отделом международных связей и гуманитарных вопросов Центрального аппарата партии Хюлья Мамедли и заведующий отделом информационных технологий и связей с общественностью Нурлан Каландаров.

Было отмечено, что 21 ноября делегация приняла участие в Форуме "Демократические дебаты: наведение мостов и поиск решений правоцентристами в политике", состоявшемся в Сан-Паулу и совместно организованном IDC-CDI, Фондом "Демократическое пространство" Бразильской социал-демократической партии (СДП) и Фондом Конрада Аденауэра.

В церемонии открытия форума приняли участие президент IDC-CDI, бывший президент Колумбии Андрес Пастана, председатель Высшего консультативного совета Фонда "Демократическое пространство" СДП, секретарь по правительственным и институциональным отношениям штата Сан-Паулу, бывший мэр Сан-Паулу, государственный министр Бразилии Жилберто Кассаб и представитель Фонда Конрада Аденауэра в Бразилии Максимилиан Хедрих.

Было подчеркнуто, что в современную эпоху, когда широкомасштабный процесс перехода к новому мировому порядку носит глобальный характер, преобладают глобальные катаклизмы, и поэтому вопросы национальной, региональной и международной безопасности становятся актуальными вызовами для народов и государств. В настоящее время существует необходимость в интенсивном диалоге ради здорового будущего человечества, и в этом контексте политические партии, как носители социальной ответственности, также несут ответственность. Подчеркнута значимость объединения усилий политических партий разных стран во имя общих ценностей и интересов - при условии соблюдения национальных интересов и норм международного права.

Продолжая работу панельными сессиями по темам "Управление между крайними подходами в эпоху перемен", "Правоцентристский нарратив в меняющемся мире", "Реалистичные решения сложных проблем", Форум также обсудил такие вопросы, как построение правового государства и гражданского общества в современную эпоху, укрепление демократических институтов, поддержка СМИ и институтов гражданского общества, а также роль политических партий в снижении идеологической поляризации для налаживания мостов между народами, предотвращения этнических конфликтов и содействия диалогу между цивилизациями.

В тот же день участники Форума также посетили Музей искусств Сан-Паулу. 22 ноября делегация ПЕА приняла участие в заседании Исполнительного комитета IDC-CDI и Генеральной ассамблее Устава.

После утверждения протокола последнего заседания Исполнительного комитета, состоявшегося в Республике Кот-д'Ивуар 30 мая 2025 года, были заслушаны доклады Андреса Пастраны, Генерального секретаря Антонио Лопеса-Изтуриса и других должностных лиц. После избрания новых членов Исполнительного комитета и принятия проектов резолюций специальные представители презентовали свои региональные доклады.

На Генеральной ассамблее Устава IDC-CDI после выступлений руководства организации был представлен план действий на 2026 год. Затем был утвержден бюджет организации на 2026 год, а также по итогам голосования были избраны президент и вице-президенты. Делегация партии "Ени Азербайджан" 22 ноября в рамках культурной программы также приняла участие в мероприятии, организованном Фондом демократического пространства СДП.

В ходе визита заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов также встретился с первым заместителем председателя Комиссии по внешним связям Народной партии Камбоджи и председателем Комитета по иностранным делам, международному сотрудничеству и информации Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа Суосом Ярой и вице-президентом правящей партии Венгрии "Фидес", депутатом Европейского парламента Кингой Гал. В ходе встреч состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах межпартийных отношений.