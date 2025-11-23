Эрдоган созвонится с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намеченном на понедельник, 24 ноября телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, глава турецкого государства напомнил, что на днях Анкару посетил Президент Украины Володимир Зеленский.

"На текущей неделе мы принимали в нашей стране Зеленского, а завтра я проведу беседу с Путиным. Мы готовы предпринять все шаги на пути к миру между Украиной и Россией, объявили о мобилизации всех усилий в данном направлении. Надеюсь, что добьемся желаемого", - сказал Президент Турции, подчеркнув значение возобновления стамбульского процесса между Киевом и Москвой.

Президент Турции напомнил о Зерновом коридоре в Черном море, указав, что данный шаг был нацелен на "расчистку пути к миру в регионе". "К сожалению, Зерновая инициатива не имела продолжения. Я попрошу у Путина рассмотреть вопрос возобновления мирных инициатив. Важно остановить гибель людей", - отметил турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган также добавил, что по итогам разговора с Владимиром Путиным, может провести беседы по Украине с Президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.