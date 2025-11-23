Азербайджан и Центральная Азия: старт крупной геополитической трансформации

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии может иметь геополитические последствия для Евразии.

Как передает Day.Az, об этом пишет старший научный сотрудник Hudson Institute Коффи в своем аналитическом материале.

По его словам, решение о расширении принято на фоне активизации контактов между Центральной Азией и Азербайджаном.

Коффи указал три основные причины, по которым более тесное сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии имеет важное значение:

- Геополитическая реальность. Центральноазиатские государства пытаются диверсифицировать внешние связи и снизить чрезмерную зависимость от российских и китайских рынков. Хотя они не стремятся заменить сотрудничество с этими странами, однако постоянно ищут альтернативные и дополнительные направления в рамках своего более широкого балансира во внешней политике и экономического роста. На юге неопределенность в Афганистане и сохраняющаяся напряженность между Индией и Пакистаном делают этот маршрут малоперспективным. Для стран Центральной Азии движение на запад открывает гораздо большие возможности, особенно с точки зрения надежного доступа к глобальным рынкам;

- Существование хорошо налаженных транспортных и торговых путей, которые проходят из Азербайджана через Южный Кавказ в Европу и далее. Срединный коридор включает основные нефтегазовые трубопроводы, железные дороги, автотрассы, волоконно-оптические линии и авиационные маршруты, которые обходят Россию и Иран, проходя через центр Южного Кавказа. Азербайджан является важнейшим узлом этого маршрута, поэтому привлечение Баку к сотрудничеству логично для центральноазиатских государств. Это особенно актуально на фоне усилий Президента США Дональда Трампа по достижению мира между Арменией и Азербайджаном, а также возможной нормализации отношений между Турцией и Арменией, что открывает новые транспортные, торговые и энергетические возможности, которыми могли бы воспользоваться страны Центральной Азии;

- Азербайджан имеет общую тюркскую культурную основу с большинством центральноазиатских стран. За исключением Таджикистана, остальные четыре страны являются тюркскими по языку, культуре и этническому происхождению. И с усилением Организации тюркских государств (ОТГ), созданной для расширения сотрудничества между тюркскими странами Евразии, объединение Азербайджана и Центральной Азии в еще одном значимом формате, таком как C6, выглядит логичным.

Он отметил, что новый формат может иметь значение и для Ближнего Востока.

"Турция реализует проект "Дорога развития", который должен связать юг Ирака и страны Персидского залива с турецкими портами. В перспективе эта инфраструктура может быть сопряжена с маршрутами Срединного коридора и Южного Кавказа. Дополнительные возможности создает и развитие проекта железной дороги стран Залива. Государства Персидского залива также наращивают экономическое присутствие в регионе: ОАЭ и Саудовская Аравия недавно заключили многомиллиардные соглашения с Казахстаном и проявляют интерес к Азербайджану", - сказал Люк Коффи.

В заключении, эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что мировое внимание сосредоточено на ближневосточном урегулировании, войне между Россией и Украиной и ситуации в Латинской Америке, решение о формировании C6 может стать поворотным моментом для роста торговли, транзита и инфраструктурной связности на всем евразийском пространстве.