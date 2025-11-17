Азербайджан и Центральная Азия: союз, который меняет карту будущего

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Ташкенте прошел не просто очередной региональный саммит - это был день, который уже вошел в политическую летопись нашего общего пространства. В столице Узбекистана состоялась 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Именно здесь было закреплено новое геополитическое равновесие: Азербайджан официально стал полноправным участником формата, а регион получил новую конфигурацию стратегической связанности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании, и само его присутствие стало символом завершения эпохи параллельного развития двух регионов и перехода к единому политическому пространству.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, открывая встречу, подчеркнул историческую значимость момента. Он заявил, что этот день стал поистине судьбоносным для братских народов, поскольку было принято принципиальное решение о присоединении Азербайджана к консультативному формату в качестве полноправного участника. В своих словах узбекский лидер не просто обозначил политический факт, но и очертил контуры будущей архитектуры регионального взаимодействия.

"... Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег за принятие этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Он подчеркнул, что укрепление солидарности в регионе способствовало усилению международной субъектности Центральной Азии, а с присоединением Азербайджана голос всего макрорегиона стал звучать гораздо весомее на глобальных площадках.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также охарактеризовал вступление Азербайджана как историческое решение и выразил уверенность, что в новом статусе Баку внесет значительный вклад в развитие региональной кооперации.

Так Ташкент стал местом, где были приняты решения, меняющие архитектуру евразийской интеграции: здесь был заложен фундамент нового узла стабильности, безопасности и экономической связанности между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Вот так... Иногда политическая реальность меняется не из-за громких революций и не из-за неожиданных конфликтов, а вследствие почти бесшумных, но крайне точных решений, которые государства принимают тогда, когда ощущают приближение новой эпохи. Именно таким я вижу решение о присоединении Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии - событие, которое внешне прошло в рамках дипломатического протокола, но фактически обозначило тектонический сдвиг в региональной архитектуре Евразии.

Я наблюдаю за процессами в Центральной Азии уже много лет, и могу сказать уверенно: то, что произошло в Ташкенте, не было случайностью. Это не жест дружбы, не символическое расширение "клуба", не формальный шаг. Это точка, где сошлись интересы, маршруты, стратегии и прагматизм. И эта точка может изменить политическую конфигурацию огромного пространства - от Каспия до Памира, от Каракумов до Средиземноморья.

Сколько лет эксперты говорили о растущей взаимозависимости Кавказа и Центральной Азии? Сколько лет обсуждали Транскаспийский маршрут как костяк будущей логистики? Сколько лет говорили о том, что Баку де-факто участвует в региональных процессах? Но решающего шага долго не было. И вот, в ноябре 2025 года, он наконец сделан: Азербайджан стал полноправным участником формата, который определяет повестку пяти центральноазиатских государств.

Я называю это событие не дипломатическим эпизодом, а институционализацией неизбежного. Потому что все, что происходило последние три года, вело к этому: рекордный рост товарооборота, синхронизация инфраструктур, совместные инвестиции, энергетические проекты, цифровые инициативы и плотный обмен визитами лидеров, который превратил Баку и столицы Центральной Азии в постоянных партнеров, а не периодических переговорщиков.

Посмотрим на факты.

С 2022 по 2025 годы товарооборот Азербайджана с государствами региона вырос более чем в четыре раза. С Казахстаном - на уровне исторического максимума. С Кыргызстаном - кратный рост, который еще пять лет назад казался фантастикой. С Узбекистаном - скачок, превративший двусторонний экономический диалог в системную кооперацию. Одновременно запускались совместные инвестиционные фонды: азербайджано-узбекский, азербайджано-казахстанский, азербайджано-кыргызский - суммарный уставный капитал вплотную приблизился к миллиарду долларов. И это только начало: на 2025 год утверждено более сорока новых проектов в промышленности, текстиле, сельском хозяйстве, логистике и переработке.

Но экономическая статистика - лишь поверхность. Под ней - куда более важный процесс. Центральная Азия и Азербайджан перестали существовать в разных геополитических плоскостях. Они стали единым пространством, объединенным интересами, маршрутами, цифровыми платформами и энергетической логикой.

Ташкентское решение - это отражение этой новой реальности.

Когда президенты Центральной Азии один за другим заявили, что участие Азербайджана отвечает интересам всего региона, я увидел в этом не комплимент, а трезвую оценку. Мирзиёев говорил о многовековых связях, Токаев - о стратегии Восток-Запад, Жапаров - о логистике и Зангезурском маршруте, Рахмон - о политической устойчивости формата, Бердымухамедов - о закономерности решения. В их выступлениях не было штампов. Был анализ.

И что особенно важно - каждый из них говорил не "Азербайджан присоединяется к нам", а "регион становится шире". Это принципиально и символично.

Парадоксально, но чем больше я изучаю этот процесс, тем отчетливее понимаю: расширение формата - это не просто включение новой страны, это создание новой региональной формулы. В классической политологии такие моменты называют "точками перелома". Точка, в которой система меняет свою внутреннюю логику - не постепенно, а сразу. И теперь Центральная Азия - это уже не пять государств, а шесть. Причем шестое - не просто сосед, а связующее звено между регионами, транзитная опора, энергетический узел, цифровой мост, политический партнер и внешний актор, органично встроенный в азиатскую динамику.

Какие аргументы сделали это возможным?

Ответ - в транспорте, энергетике, инвестициях и политической синхронии.

За три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90 процентов. Это не статистический рывок - это перелом в логистической географии. Сроки доставки сократились в полтора раза. Порт Алят достиг уровня, когда он стал ключевой точкой пересечения потоков. Строительство Зангезурской железной дороги подходит к завершению. Автомагистраль - тоже. Проект "Цифровой шелковый путь" через Каспий - в финальной технической фазе. Волоконно-оптический кабель, энергетический кабель по дну Каспия - это уже не идеи, а инфраструктура, которая определит рынок данных и электроэнергии в Евразии на ближайшие двадцать лет.

И именно поэтому Центральная Азия сделала выбор в пользу расширения: потому что мир в 2025 году входит в новую фазу конкуренции - за маршруты, каналы, данные, энергопотоки, ресурсы и технологический контроль. В такой фазе региональные объединения, не имеющие выхода на логистические и энергетические артерии, теряют влияние. А Консультативная встреча глав государств Центральной Азии получает новый уровень субъектности.

Когда я анализирую выступления президентов Центральной Азии на ташкентском саммите, меня поражает одна деталь: впервые за многие годы лидеры пяти государств говорили об Азербайджане не как о партнере, а как об элементе собственной региональной системы. Это принципиальная смена оптики. Если раньше Баку воспринимался как стратегический сосед, ключ к Каспию и маршрут к Западу, то теперь он рассматривается как часть региональной идентичности, экономической логики и политического баланса.

Казалось бы, речь идет всего лишь о расширении формата. Но в реальности форматы в международной политике редко решают судьбы регионов. А вот логика, лежащая под форматом, - решает. И логика здесь абсолютно ясна: Центральная Азия создает собственный центр тяжести, собственный механизм координации и собственный контур геополитической устойчивости. И в этом контуре Азербайджан играет роль не стороннего участника, а структурного стабилизатора.

На этом фоне становится абсолютно очевидным: Азербайджан не просто подходит формату - он делает его сильнее.

Участие Азербайджана укрепляет общий потенциал региона. И это не риторика. Ведь именно Казахстан стал союзником Бакинской модели развития: диверсификация маршрутов, рост транскаспийских перевозок, развитие портов Актау и Курык, модернизация каспийского флота, расширение железнодорожных линий, синхронизация тарифов и цифровизация процедур.

Для Казахстана Азербайджан - это выход к Европе.

Для Азербайджана Казахстан - это связующая линия с Центральной Азией, Китаем и внутренними рынками региона.

Наше партнерство стало настолько плотным, что в 2025 году стороны обсуждают уже не просто транспорт, а энергетический обмен, синхронизацию зеленых проектов и совместный выход на рынки электроэнергии.

Особую роль играет проект каспийского энергетического кабеля, который в сумме с кабелем данных формирует совершенно новую модель взаимодействия: не только товары и грузы движутся через Каспий, но и данные, и энергия. А тот, кто контролирует данные и энергию, автоматически контролирует будущее экономики.

И если кто-то в прошлом ошибочно считал Зангезурский маршрут исключительно вопросом азербайджано-армянских отношений, то 2025 год доказал: это элемент глобальной логистики, часть цепочек поставок, инфраструктурное решение, за которым следят в Вашингтоне, Брюсселе, Анкаре, Астане и Ташкенте.

Это уже не политическая идея - это рыночная необходимость.

В мире, где экономические связи часто рушатся быстрее, чем строятся, где маршруты блокируются из-за конфликтов, санкций или политических кризисов, страны Центральной Азии создали редкий инструмент коллективной стабильности.

И включение Азербайджана в этот механизм - это шаг, который укрепляет региональную устойчивость, а не усложняет ее.

Ведь Баку - один из немногих акторов региона, который сумел выстроить устойчивую многоуровневую внешнюю политику: от Европы до Центральной Азии, от Турции до арабского мира, от энергетики до цифровой инфраструктуры.

Но центральным элементом саммита, конечно, стало выступление Президента Ильхама Алиева. Это был не просто доклад лидера, а стратегическая карта, на которой Азербайджан и Центральная Азия представлены как единое геополитическое пространство.

Выступление Президента Ильхама Алиева на ташкентском саммите - это не просто отчет о проделанной работе. Это документ эпохи. Неофициальная доктрина новой Евразии, где Центральная Азия и Азербайджан представлены как связанная сеть маршрутов, энергетических потоков, цифровых платформ и человеческих связей.

Мне, как аналитику, особенно важно увидеть не только то, что произносится вслух, но и то, что стоит за фразами: скрытые смыслы, политическая логика, стратегическая геометрия. Именно эти элементы превращают выступление Президента Ильхама Алиева из набора тезисов в карту будущего.

Начнем с общей тональности. Президент Ильхам Алиев подчеркнул: отношения Азербайджана со странами Центральной Азии имеют "особый характер". Это не дипломатическая формула - это точное описание многолетнего процесса, который вышел на уровень стратегической глубины. Ведь ни одна страна Южного Кавказа не имеет столь плотной, столь взаимодополняющей модели сотрудничества с государствами региона, как Баку. И это не случайность - это культурная, историческая и политическая логика, которую невозможно игнорировать.

В выступлении прозвучала ключевая цифра: за три года Президент Ильхам Алиев совершил 14 визитов в страны Центральной Азии, а лидеры региона посетили Азербайджан 23 раза. Это рекордная дипломатическая динамика, которой нет аналогов ни в СНГ, ни в тюркском формате, ни в других региональных структурах. Такие цифры никогда не бывают случайными. Они всегда означают одно - стороны ежедневно работают над созданием общей системы.

Но самым важным моментом выступления стала не дипломатия и не даже цифры. Самое важное - это признание факта, который меняет всю политическую географию региона: Центральная Азия и Азербайджан сегодня фактически представляют собой единое геополитическое и геоэкономическое пространство.

Что это означает на практике?

То, что маршруты стали взаимозависимыми, энергетические проекты стали общими, инфраструктура на Каспии - это больше не разрозненные объекты, а единая логистическая система, политические решения в регионе теперь принимаются с учетом того, как они влияют на партнеров.

Иначе говоря, начинается новая модель региональной интеграции, где Азербайджан - естественная составляющая.

Особый пласт выступления был посвящен вопросу восстановления освобожденных территорий. И здесь Президент Ильхам Алиев сделал не просто благодарственное заявление, а подчеркнул важную символическую линию.

Школа имени Мирзы Улугбека в Физули - подарок Узбекистана. Центр детского творчества имени Курмангазы - вклад Казахстана. Школа имени Манаса в Агдаме - дар Кыргызстана. Закладка мечети в Физули - инициатива Туркменистана.

Этот блок является не гуманитарным жестом, а демонстрацией особой духовной линии региональной интеграции.

Потому что строительство объектов в освобожденных районах - это не просто материальная помощь. Это утверждение: "Мы вместе в исторически важные моменты".

Это признание легитимности нового послевоенного этапа Азербайджана.

Это знак стратегического доверия. Это проявление братства, которое невозможно симулировать.

В геополитике такие жесты имеют огромный вес. Они создают ту самую ткань доверия, из которой потом рождаются энергетические и транспортные союзы.

Центральной частью выступления стал транспорт.

Ни одна страна региона сегодня не уделяет логистике столько внимания, сколько Азербайджан. И это неудивительно: транспорт - это кровь экономики, артерия политики и нервные центры международного влияния.

Алиев озвучил ключевой показатель: за три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90 процентов.

Это колоссальный рост.

И он означает следующее:

- Средний коридор перестал быть запасной линией, он стал магистралью.

- Европа и Азия теперь соединяются через Каспий быстрее, чем через традиционные маршруты.

- Центральная Азия получает доступ к рынкам Турции, Средиземноморья и Европы через Баку.

- Азербайджан превращается в узловую точку региональных перевозок.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс образует хребет нового маршрута. Девять международных аэропортов усиливают воздушную логистику. А крупнейшая грузовая авиакомпания региона превращает Баку в пункт соединения трансконтинентальных потоков.

Особое место занимает Зангезурский маршрут. Президент Ильхам Алиев заявил об этом максимально четко: строительство железной дороги близится к завершению. Пропускная способность на первом этапе - 15 миллионов тонн. Это не просто инфраструктура - это новая геоэкономическая реальность.

По сути, Зангезур становится мостом между Центральной Азией и Турцией. Маршрутом, на котором завязаны интересы не только стран региона, но и США, Китая, Европы, Ближнего Востока.

И фактическим подтверждением значимости маршрута стало то, что Жапаров - в своем выступлении - прямо связал проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан с Зангезурским коридором.

Это не случайное совпадение. Это архитектурная логика.

Еще один важный блок - цифровая инфраструктура.

Проект "Цифровой шелковый путь" предполагает создание мощнейшей оптоволоконной линии через Каспий. Это означает одну вещь: поток данных между Европой и Азией будет частично контролироваться Азербайджаном и странами Центральной Азии.

А данные сегодня - это то, чем были нефть и газ в XX веке.

Проект энергетического кабеля по дну Каспия формирует аналогичную модель: экспорт электроэнергии в Европу через Азербайджан становится реальностью. Центральная Азия получает доступ к рынкам, которые раньше были недостижимы. Азербайджан становится энергетическим центром, который способен распределять и направлять потоки.

Это - новый уровень интеграции.

В завершение Президент Ильхам Алиев подчеркнул: присоединение Азербайджана к формату - решение, которое укрепляет сотрудничество и отражает братский характер отношений.

Эта фраза - итог десятилетнего процесса, который теперь оформлен институционально. Центральная Азия и Азербайджан вступают в новую эпоху, где объединяет не история, а будущее. И я продолжу разбирать этот будущий контур в следующей части: энергетика, тюркское сотрудничество, влияние на глобальную политику, конкуренция маршрутов, стратегические риски и выгоды.