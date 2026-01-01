Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя Суверенного переходного совета Судана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 70-й годовщины независимости Республики Судан.

Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Суданом в русле дружбы.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественном народу - благополучия и процветания".