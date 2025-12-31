https://news.day.az/world/1806579.html Так Новый год встретили в Австралии и Новой Зеландии - ВИДЕО Австралия и Новая Зеландия уже вступили в 2026 год. Как передает Day.Az, пользователи активно делятся видео новогодних салютов и празднований в соцсетях. Представляем читателям эти кадры:
