Названо число абонентов, превысивших лимит потребления газа

Почти 46 процентов абонентов превысили нижний лимит потребления газа.

Как передает Day.Az со ссылкой Bizim.Media, об этом сообщили в "Азеригаз".

Отмечается, что за 11 месяцев 2025 года 1 449 467 абонентов (54,4 процента) пользовались природным газом по льготному тарифу, 970 083 абонента (36,4 процента) - по тарифу 22 гяпика, а 243 884 абонента (9,2 процента) - по повышенному тарифу.

Напомним, для населения тариф на природный газ установлен следующим образом: при годовом объеме потребления до 1200 кубометров включительно стоимость одного кубометра составляет 12,5 гяпика, при потреблении от 1200 до 2500 кубометров - 22 гяпика за кубометр, при потреблении свыше 2500 кубометров - 30 гяпиков за кубометр.