Малая Морская улица, 3 – Баку в музыке современных авторов - ФОТО
В Международном центре мугама прошел концерт "Kiçik Dəniz küçəsi, 3" (Малая Морская улица 3), организованный Бакинским обществом современной музыки, сообщает Day.Az.
В концертной программе, состоявшемся при участии оркестра Cadenza, прозвучали произведения современных азербайджанских композиторов - Тюркера Гасымзаде, Аяза Гамбарли, Таира Ибишова и Саида Гани.
В программе традиционного концерта "Kiçik Dəniz küçəsi", который ежегодно проводится в конце года, в этом году были представлены произведения Аяза Гамбарли - "Магнолия", "Импульс", Таира Ибишова - "Шебеке", "Оторвавшиеся от света", Тюркера Гасымзаде - "Там были шумы и голубовато-жёлтые огни", а также Саида Гани - "Pareidolia" и "Postludium".
Отметим, что три произведения "Магнолия", "Шебеке" и "Postludium" прозвучали впервые. Композиции были исполнены Сaнyбер Султановой (виолончель), Хумай Гаджизаде (альт), Афаг Гараевой (фортепиано), Хумай Гасымзаде (фортепиано), Региной Меджидовой (сопрано), ансамблем BCMS и оркестром Cadenza. Дирижёром оркестра был Самир Асадов, художественный руководитель - Тюркер Гасымзаде.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
